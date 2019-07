La columna de Pedro Ingle: Así le irá a Chile ante Perú

Chile 3, Perú 0. El éxito no me marea. Este partido lo vislumbré para cuartos de final, pero terminó ocurriendo de todos modos. Para el partido con Colombia predije un 3 a 2 con goles de Pulgar y Sánchez y finalmente fue 5 a 4, con goles de ellos dos. Algún amargo podrá reclamar que no dije expresamente que me refería a una tanda de penales. Son los mismos que dijeron "ver para creer" hace algunos miles de años, con las consecuencias que conocemos. Lo cierto es que me apoyé en datos sólidos del mentalismo en el primer caso, en la irrefutable numerología en el segundo y para esta oportunidad he recurrido a la Cientología, una religión de gran seriedad, bonhomía y sentido del espectáculo. Más específicamente, llegué a anticipar el resultado de la semifinal estudiando a conciencia la obra profética del cantautor y tuitero influyente Alberto Plaza.

Antes de seguir, una confesión. Fui yo quien le propuse a Alberto unirse a ese grupo. A pesar de ser hincha de la U hizo una canción que se llamaba "Blanco y Negro", constatar tal nivel de confusión me motivó a contactarlo. Supe al comprobar su año de nacimiento (1962) que tenía una muy importante carga astral sicodeportiva. Es un acuario con notoria ascendiente mundialista, ideal para la anticipación futbolera. Como su perfil es de extrema derecha, el miércoles será el partido de Mauricio Isla y José Pedro Fuenzalida. El asunto es de toda lógica, pues por la izquierda se desenvuelve Jean Beausejour, quien desde el prisma plaziano representa el caos, el desorden, la lucha de clases, las expropiaciones, la autonomía política de los pueblos originarios y el cambio constitucional.

Para el año del primer disco de Alberto, Qué cante la vida (1985), Chile le ganó a Perú 4 a 2. Para el disco Bandido (1996) ganamos 4 a 0. Para Polvo de Estrellas (1998) fue el mismo marcador. Para Remedio pal Corazón (2007) fue 2 a 0 y para Estás Conmigo (2012) fue 3 a 0. Todo esto, de acuerdo a mi calculadora solar, promedia un 3 a 0. La conclusión es clara y dolorosa. Para mantener la diferencia de goles deberemos escuchar una canción de cada uno de estos discos en la previa del partido. Habrá que inmolarse, pero nadie dijo que sería fácil.

Para quienes no sean capaces de soportarlo aquí tienen una alternativa: deberán consumir Pizza Nostra e hidratarse con Clos de Pirque, para finalmente asistir al Alto Las Condes. Estas tres marcas han sido bendecidas por sendos jingles del trovador, y si el juglar lo hizo, nosotros debemos acatar. Él sabe por qué.

Sobre el desarrollo del lance, sugiero centrarse en su canción. "Yo te seguiré" que para el caso específico es un mandato a Maripán para que realice marca personal sobre Paolo Guerrero. Cuando canta "Yo no puedo ser perfecto/tengo miles de defectos" es una invitación a apoyar a Junior Fernández. Cuando canta "no me pidas más de lo que puedo dar" habla de Gabriel Arias y su juego de pies. En el caso de "No le quites alas a la libertad" clama para Rueda para que deje proyectarse a nuestros laterales. Finalmente, el "yo no quiero fabricar una mentira" es una imprecación desesperada al VAR y sus ejecutores.

No se puede dejar nada al azar, Chile depende de nosotros. Volveremos a contactarnos para la final.