La Chilindrina detalló escapada romántica con Luis Miguel en los años 80

María Antonieta de las Nieves, actriz que interpretó al famoso personaje "la Chilindrina", confesó que en los años 80 tuvo una escapada romántica con el cantante Luis Miguel en Acapulco, México.

La icónica actriz se presentó en el programa peruano El valor de la verdad, donde le preguntaron: "¿Te escapaste del hotel de Acapulco para pasear en yate con Luis Miguel?".

"La verdad es que sí", contestó incómoda y emocionada, recordando que estaba tomando el sol en la playa y veía que constantemente pasaba un yate desde donde le lanzaban piropos.

"Dije, '¿de quién estarán hablando?', y me di cuenta que era yo, ¡wow! Entonces me dice: '¿oye nena, tú sabes quién soy yo?' Y yo le dije: 'No, ¿tú sabes quién soy yo?'. Él me dijo 'sí, eres 'la chilindrina'. Le dije 'sí, tú eres mi amor soñado'", aseguró.

Del atardecer "tan bonito y tan romántico" juntos, hubo fotos, por lo que la Chilindrina afirmó que era una prueba de que ella fue el primer amor del artista.

