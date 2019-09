La celebrada respuesta de Daniel Stingo a economista defensor de las AFP

Un intenso debate se vivió durante la emisión del matinal Muy Buenos Días de TVN, en donde participaron varios panelistas, entre ellos Fernardo Fontaine, de "Reforma a la Reforma", además del abogado Daniel Stingo.



La discusión surgió a raíz de la profesora jubilada que demandó a AFP Cuprum por no permitirle sacar sus fondos de pensión, lo que a juicio del economista estaba desacreditando al sistema.



Ante esto, Stingo respondió que "el sistema se desacreditó solo, nos falló", cuestionando además los dichos de Fontaine con respecto a que en todos los países se cotiza para jubilar, lo cual no es preciso.



"En muy pocos países en el mundo hay un sistema de capitalización individual en que uno junto para uno mismo. Podemos discutir un sistema más amplio, mixto. Es cierto que no podemos borrar el sistema actual de un plumazo, pero podemos integrar un sistema de reparto solidario", dijo el abogado.



Además, Stingo recordó que el sistema de AFP no se instauró a través de una elección soberana del pueblo, sino que durante la Dictadura Militar, por lo que no hubo espacio para la discusión.



Como era de esperar, la respuesta del abogado tuvo varias repercusiones durante el día en redes sociales.