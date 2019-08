La Casa de Papel 3 batió récords de audiencia en Netflix en su primera semana

La tercera temporada de la serie española La Casa de Papel, batió récords de audiencia en Netflix en su primera semana de estreno.

La serie producida por el servicio de streaming fue vista por más de 34 millones de usuarios de todo el mundo.

Así lo dieron a conocer a través de sus redes sociales, donde señalaron que "vamos a necesitar más máscaras para todos. 34.355.956 hogares en el mundo vieron #LCDP3 en la primera semana tras el estreno, y no podemos estaros más agradecidos por formar parte de la banda".

Según informó Variety, La Casa de Papel 3 en su primera semana tiene el mayor número de visualizaciones a nivel de una serie de Netflix de habla no inglesa. Es más, los ocho episodios de la serie fueron el contenido más visto en países como Chile, Argentina, Brasil, España, Italia, Francia y Portugal.

We’re going to need more masks for all of you. 34,355,956 households watched #LCDP3 in its first week, and we can’t thank you enough for being part of the gang. 👺 pic.twitter.com/rdNHfA4UH3