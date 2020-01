La canción del momento: ¿Qué significa 'tusa' y por qué vuelve locos a los hombres?

En noviembre del año pasado, Karol G y Nicki Minaj se unieron para lanzar una canción que ha provocado que el mundo entero se haga la pregunta: "¿qué significa 'tusa'?".

El tema, que precisamente se llama "Tusa", consiguió que esta palabra se convirtiera en una de las más buscadas del año, apareciendo en la décima posición de la categoría "¿Qué es…?" de las búsquedas destacadas de Google durante 2019.

La ahora famosa palabra es una expresión colombiana, país de origen de la artista, que hace relación al despecho que siente uno cuando termina una relación amorosa, lo cual queda muy claro a lo largo de la canción.

"Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga disque pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal (...) Ya no se le ve sentimental, dice que por otro man no llora, no. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorando lo comienza a llamar", dice parte de "Tusa".

Según explicó Karol G en una entrevista promocional, "nosotros le decimos tusa a cuando una persona tiene un despecho. Yo creo que es más que un despecho, no puede superar a una persona en el amor y uno dice esa persona está entusada".

La canción se ha vuelto tendencia en redes sociales durante las últimas semanas debido a su letra, su video y también la reacción que han tenido los hombres (SÍ, HOMBRES) al escucharla en el auto, una fiesta o en la calle, aún cuando el tema refleja la forma en la que las mujeres pasan el despecho.

Efecto tusa en los hombres: pic.twitter.com/yJsI9kNBTG — Angela Franco (@angelafrancob) January 13, 2020

Las mujeres con Tusa // Los hombres con Tusa pic.twitter.com/yGHzE2rLC1 — K Creisi ✨ (@KCreisi) January 15, 2020

Efecto tusa en hombres: pic.twitter.com/Cgpj6OONZY — Regina LR (@ReginaLR9) January 15, 2020

Mi respuesta cuando mi novia pregunta porque a los hombres les gusta cantar tusa. pic.twitter.com/I01MX3UQZf — Julio Agosto (@Juliooglz9) January 13, 2020

Los hombres se están saliendo de control con Tusa, hasta de ringtone 😂💕 @karolg #Tusa pic.twitter.com/FalX0yCnQB — ℓᾰժʏ ❡ᾰ❡ᾰ (@MonstersPR) January 14, 2020

El efecto “Tusa” en los hombres: pic.twitter.com/nzpe4I5a7D — Gnomo con éxtasis ⁶𓅓 (@gopro_shit) January 14, 2020