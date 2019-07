Este jueves, usuarios de todo el mundo reportaron la nueva caída de Twitter, la cual se produjo a eso de las 14 horas.

La red social estuvo caída en varias parte del globo, según reportan diferentes usuarios a DownDetector, sitio que monitorea el funcionamiento de varias plataformas web.

Por supuesto, y desde otras plataformas, los usuarios dieron cuenta de la caída de Twitter con diversos memes.

me perdí de #twitterdown por estar mimida pic.twitter.com/A2plq4SRae

-twitter quita las views de fancams,loops, etc. -Tod@s nosotr@s: #GiveMeMyViewsBackTwitter #TwitterDown pic.twitter.com/BqRTWma8FO

No espanten!!!! #TwitterDown Con twitter. / Sin twitter pic.twitter.com/sr0RdN9DUP

Yo pensando que me habían suspendido la cuenta... #TwitterDown pic.twitter.com/gXuzc5EGN5

Cuando Twitter se cae, entonces te metes para twittear que está caído pero no puedes porque esta caído #TwitterDown pic.twitter.com/14Zevph7Ma

TWITTER CAE, NO FUNCIONA, NO CARGA, NO MANDA TWEETS.



yo entrando a twitter para twittear y quejarme de que twitter cayo. #TwitterDown pic.twitter.com/48tqktU4kA