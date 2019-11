La banda NICO Touches the Wall, que interpretó temas de FMA y Naruto, anunció su separación

Los fanáticos del anime sí o sí nos sabemos uno o más openings/endings de nuestras series favoritas, por lo mismo, muchos conocemos a la banda de rock japonesa NICO Touches the Wall, quienes interpretan algunos temas de Naruto Shippuden y Fullmetal Alchemist: Brotherhood, entre otros.

Pese a que son muy conocidos en su país y en todo el mundo, los japoneses anunciaron su separación a través de redes sociales. "Estos 15 años y el trabajo que hemos realizado, es un tesoro insustituible para nosotros", señalaron.

La banda se formó en 2004, siendo integrada por el vocalista y guitarrista Tatsuya Mitsumura, el segundo en la guitarra Daisuke Furumura, el bajista Shingo Sakakura y el baterista Shōtarō Tsushima.

Durante su carrera, interpretaron distintos temas para populares series, como Haikyuu!!, Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Naruto Shippuuden, Aslan Senki, C: The Money of Soul and Possibility Control y Captain Earth.