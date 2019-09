La actriz Ruby Rose debió ser operada de urgencia 'o corría el riesgo de quedar paralizada'

La actriz Ruby Rose debió ser operada de urgencia tras lesionarse en el rodaje de la serie Batwoman, la cual protagoniza.

"Hace algunos meses me dijeron que necesitaba una operación urgente o corría el riesgo de quedar paralizada", escribió en su cuenta de Instagram, junto a un video.

"Haciendo algunas escenas de acción se me produjeron hernias en dos discos que quedaron muy cerca de dañar mi espina dorsal. Sentía un dolor crónico que no me dejaba sentir mis brazos", agregó.

La intérprete ya está recuperada y espera el estreno de la serie, el próximo 6 de octubre.