La Academia de Hollywood suma nuevos miembros en su búsqueda de ser más diversa

La Academia de Cine que entrega los premios Oscar anunció una nueva lista de profesionales a los que invitó a formar parte. Los nuevos miembros son 842 profesionales del cine de 59 países.

La institución destaca que el 50% de los recién llegados serán mujeres y el 29% personas no blancas. El anuncio se enmarca en una estrategia para logar antes de 2020 una mayor diversidad entre los profesionales que votan los Oscar, que comenzó tras las críticas por la falta de representación de afroamericanos y mujeres en los premios.

Entre los nuevos miembros habrá 54 iberoamericanos, entre ellos 16 mexicanos, 14 españoles y 10 brasileños. Algunos de los nombres más conocidos de la lista son los actores Juan Diego Botto, Irene Escolar, Bruno Bichir, Héctor Bonilla o Marina de Tavira. Entre el resto, aparecen cineastas españoles como los montadores Teresa Font, Nacho Ruiz Capillas y Julia Juániz, los productores Manuel Cristóbal y Cristina Huete, o responsables de maquillaje y peluquería como Manolo García, Sylvie Imbert y Ana López-Puigcerver.

También entrarán en la Academia nombres como Lady Gaga, Jean-Louis Trintingant, Tom Holland, Claire Foy y Toni Servillo, también invitados en esta hornada.

De los más de 800 invitados, sólo 82 de ellos han estado nominados al Oscar alguna vez y solo 21 lo han ganado.

Con las invitaciones de este año, el número del miembro de la Academia que no serán hombres blancos avanza considerablemente, aunque aún no cumple la promesa de duplicarse. En 2015, un 25% de los académicos eran mujeres, ahora serán el 32%. Sí se ha cumplido en cuanto a miembros no blancos. Este año se llegará a un 16% de votantes no blancos en los Oscar, frente al 8% de 2015, según un comunicado de la Academia, que rara vez ha revelado públicamente su composición racial.