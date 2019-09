Kristen Stewart reveló que le aconsejaron ocultar su sexualidad para estar en una película Marvel

La actriz Kristen Stewart reveló en Harper's Bazaar que ejecutivos de Hollywood la han presionado para que oculte su sexualidad.

"Me han dicho 'si quieres hacerte un favor no salgas en público de la mano con tus novias y tal vez consigas estar en una película de Marvel'", contó la intérprete, que no se define como lesbiana ni como bisexual.

"No quiero trabajar con gente así", agregó la protagonista de Personal Shopper.

Stewart, además, explicó que decidió hablar sobre su sexualidad y dejar de proteger su vida privada con tanto celo cuando notó no lograba los efectos deseados.

"Pensé que sólo quiero disfrutar mi vida (…) Y eso tuvo prioridad sobre la protección de mi vida, porque al protegerla, la estaba arruinando. ¿Cómo, no puedes salir con quién estás? ¿No puedes hablar de eso en una entrevista?", dijo.