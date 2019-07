Kreator reemplazará a Megadeth en la nueva edición de Santiago Gets Louder

Kreator, una de las bandas thrash más importante e históricas de Europa, se integra al cartel de Santiago Gets Louder, para reemplazar a Megadeth, quienes se bajaron del festival debido a los problemas de salud de Dave Mustaine.

Con más de 35 años de carrera, los alemanes llegarán a nuestro país para presentarse el próximo 6 de octubre en el Estadio Bicentenario, donde más de 26 mil personas llegarán al lugar para escuchar a sus ídolos del metal.

Los alemanes son considerados como la banda europea de thrash metal más influyente y exitosa de la historia, acumulando ventas de varios millones de álbumes a lo largo de los años.

Tanto así, que han influenciado y estimulado el crecimiento de la escena más extrema gracias a trabajos como Pleasure To Kill, Extreme Aggression o Phantom Antichrist. Su último trabajo Gods Of Violence de 2017, se ubicó entre los veinte primeros en diez países, incluido un puesto número 1 en Alemania.

De esta manera, Kreator se suma a los ya confirmados: Slayer, Anthrax y Pentagram. Santiago Gets Louder en ediciones pasadas ha reunido a varios de los más importantes nombres del rock pesado, como System of a Down, Faith No More, Deftones, King Diamond, Judas Priest, Alice in Chains, Gojira y Lamb of God.