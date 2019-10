Koko Stambuk sobre Glup!: 'Nosotros somos como Queen'

Cristián Daniel Stambuk Sandoval, más conocido como "Koko Stambuk", concedió una entrevista a The Clinic, en donde habló de varios temas, como por ejemplo los cuestionamientos y los rótulos con los que se le asocia a él o a su ya mítica banda, Glup!.



Al respecto, el artista dijo que ante los cuestionamientos y categorizaciones que "nosotros no hacemos música metal, ni punk, ni funk. Nosotros somos como Queen".



Con respecto a la relevancia de la banda a nivel nacional, Stambuk consideró que Glup! está bien posicionada en la historia.



"Por decirlo de alguna forma, yo creo que Glup! se ganó un lugar en las 10 bandas importantes que tiene Chile, y lo digo humildemente. Así lo hemos visto en la medida que pasa el tiempo. Aunque nos separamos y no hemos seguido tocando, estamos muy presentes en el setlist de la gente", afirmó.