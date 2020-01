Kirk Hammett recordó la pelea entre Metallica y Napster: 'No hicimos una diferencia'

En el año 2000, Metallica demandó a Napster por compartir su catálogo completo en MP3 sin las autorizaciones correspondientes, mediante la vía del peer to peer y de forma gratuita. Un año más tarde, la justicia ordenó a la empresa bajar la música de la banda y otros artistas, como Dr. Dre, acudieron a los tribunales con objetivos similares.

Finalmente, Napster se declaró en bancarrota y cerró. Pero la victoria de Metallica sólo fue en la corte, porque el descargar y compartir música en MP se convirtió en tendencia en los próximos años, alterando la industria musical para siempre.

Kirk Hammett, guitarrista de Metallica, reconoce que no lograron su objetivo. "No hicimos una diferencia", dijo en el podcast Let There Be Talk Podcast.

"Pasó y no pudimos detenerlo, porque simplemente fue más grande que cualquiera de nosotros, esta tendencia que terminó hundiendo la industria musical", agregó.

"No había forma de que pudiéramos detenerlo. Lo que sucedió fue que, de repente, era más conveniente obtener música y era menos conveniente pagarla, y ahí lo tienen", sumó.