'Kimetsu no Yaiba' destronó a 'One Piece' y se convirtió en el manga más vendido en Japón

Según un nuevo reporte del sitio Oricon, Kimetsu No Yaiba se ha transformado en el manga más vendido en Japón, superando a One Piece.

Desde noviembre de 2018 hasta la fecha, el título creado por Koyoharu Gotōge ha llegado a las 9 millones 994 mil 120 copias vendidas.

Por su parte, la historia de Monkey D. Luffy tuvo cerca de 220 mil copias menos, perdiendo así su trono como el manga más vendido.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que One Piece es destronada como el manga más vendido, ya que Nana de Ai Yazawa y Death Note de Tsugumi Ōba y Takeshi Obata hicieron lo propio en 2005 y 2006, respectivamente.

