Kenita Larraín reveló que está buscando ser madre otra vez

María Eugenia "Kenita" Larraín confesó en Sigamos de largo de Canal 13 que está buscando ser madre otra vez.

La modelo de 46 años se convirtió en mamá por primera vez hace solo cuatro años, pero reveló que le gustaría tener una niña (que ya tiene) y un niño.

Eso sí, la reconocida figura de televisión reconoció que a las mujeres de más de 40 años les "meten mucho miedo", pero que ella no tuvo ningún problema.

Incluso destacó que "yo no me he hecho ningún tratamiento (para su primera hija), pero si se empieza a demorar (el segundo), lo voy a considerar".

De igual forma, Kenita contó que se comió la placenta de su hija, explicando que le realizaron un batido de frutos rojos con "trocitos de placenta", ya que "recuperas todos los nutrientes y te recuperas más rápido".