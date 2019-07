Kenita Larraín: 'Luis Miguel me hizo una escena de celos por Luis Fonsi'

Este viernes 19, se emitió una nueva edición de "Podemos Hablar", el estelar de Chilevisión en donde varios famosos confiesan sus verdades; en esta ocasión el elenco de invitados contó con Francisco Chahuán, Carla Jara, Fernando Larraín, Gonzalo Cáceres, la comentada participación de Carla Ballero y la ya mencionada María Eugenia Larraín.

Como es la tónica del programa, Julián Elfenbein le hizo una pregunta íntima a Kenita: "¿Es cierto que una vez Luis Miguel se puso celoso de que tú bailaste con Luis Fonsi?", revelando que él también se encontraba en ese momento.

Larraín reveló que Luis Fonsi la sacó a bailar, desatando las dudas del cantante de "Ahora te puedes marchar". Kenita, dijo que "Si, es verdad, me pidieron explicaciones. Salió en la prensa peruana primero, la primera que habló fue alguien de la competencia internacional, pero ella dijo que nosotros estábamos a los besos con Luis Fonsi, lo cual es falso", indicó.

"No es machista, estuvo bien que me preguntara, le conté la verdad, que lo de los besos era falso y que si efectivamente me había sacado a bailar", señaló.

¡Noooo! Kenita Larraín confesó que Luis Miguel le hizo una escena de celos por Luis Fonsi #PodemosHablarCHV 😱👀👉 https://t.co/Ou1Umbg2lr pic.twitter.com/ZUQDYxwodf — Chilevision (@chilevision) July 20, 2019

Las redes sociales no tardaron en reaccionar a la confesión de Kenita

