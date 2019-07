Kel Calderón sale en defensa de su madre: 'Nadie tiene derecho a herir un corazón como el tuyo'

A través de su cuenta de Instagram la influencer Kel Calderón salió en defensa de su madre, Raquel Argandoña, tras los duros dichos de su hijo Hernán, quien la acusó de falsear su participación en uno de sus videos en Youtube.

"Hoy no es el día de la madre ni tampoco es tu cumpleaños, pero quería aprovechar de recordarte que en el mundo entero no hay otra mujer como tú", comenzó diciendo la también "casi" abogada. "Agradezco todas las mañanas haber tenido la suerte de que me hayas tocado como mamá y de tenerte viva a mi lado para poder disfrutar de tu energía, para poder ser testigo de esa fuerza incontrolable en todo lo que emprendes", agregó.

Además, Calderón le dijo a Argandoña que se llena de orgullo cada vez que alguien te nombra, y que tengo el pecho inflado de ser tu hija", junto a unos emojis de corazón.

"Recuerda q nadie tiene derecho a herir un corazón como el tuyo y que yo voy a estar siempre siempre siempre a tu lado, Te adoro mamá", cerró el mensaje, en clara oposición a lo dicho por su hermano.