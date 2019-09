Kel Calderón reveló que antes 'odiaba' su cara y por eso retocaba sus fotos

Kel Calderón se encuentra en Milán cubriendo el Milan Fashion Week 2019, el masivo y popular evento de moda.

Es por esta razón que la influencer ha ido compartiendo varias postales de su viaje y fue en ese contexto que reveló por qué retocaba su rostro en las fotos.

En una publicación que supera los 22 mil "me gusta", la abogada comentó que "antes odiaba mi cara con pecas, hoy cada día las quiero más, y trato de no cubrirlas con maquillaje. Antes sin siquiera decirlo siempre me las sacaban en las fotos. Hoy normalmente pido que me las traten de deja".

"¿Quién más se reconcilió con eso que no le gustaba tanto? Para este look de makeup usé los sticks de Studio Fix que son una base muy ligera. Seguimos en #MFW!", finalizó.

Eso sí, sus seguidores comenzaron a criticarla inmediatamente, asegurando que no solo se retoca el rostro, sino que también lo hace con su cuerpo, tal como sucedió con su fotografía de la Gala de Viña 2019.