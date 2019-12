Kel Calderón: 'Nunca me he sentido parte de los cánones de belleza'

La influenciadora Kel Calderón se refirió al movimiento "body positive", que promociona y que busca a nivel mundial que las personas acepten su cuerpo tal y como es.

Según confesó la egresada de la carrera de derecho, nunca se ha sentido parte de los estándares de belleza que se imponen, pese a ser parte de la industria de la moda.

"Una de las razones por las que la gente ha logrado más conectar conmigo, es porque yo soy súper normal de cuerpo", afirmó en entrevista con La Cuarta.

"A veces yo hacía campañas y decían no, porque estás promoviendo los estereotipos de belleza, y yo pensaba: tengo el pelo café, los ojos cafés, no soy rubia de ojos azules. Soy alta sí, pero calzo 42, soy gigante. Nunca me he sentido parte de los cánones de belleza", expresó la futura abogada.

"Tuve la suerte de nacer en una era digital donde yo no soy modelo, no tengo esa presión de caminar por la pasarela. Cuando me visten para algún desfile, obviamente si me traen puras tallas S digo que no", reveló.

Concluyendo que "para ser muy transparente, a mí nunca nadie me ha mandado a bajar de peso, y yo soy una persona que tiene cuerpo súper normal. Pero me imagino que también a veces son cosas de uno, uno se presiona más. Yo paso por momentos donde estoy más gordita, otros donde estoy flaca, hago dietas como todo el mundo".