Kel Calderón denunció que agencia la amenazó por su postura frente a la crisis social de Chile

Kel Calderón utilizó sus redes sociales para denunciar que el dueño de una agencia la amenazó con no darle trabajo en el futuro por la postura que tomó frente a la crisis social y política que atraviesa Chile.

Sobre esto, la influencer comentó que "queremos un país tolerante. Al menos yo. Que respete a las personas que piensan diferente o que tienen una posición distinta. Así que al 'machito' dueño de una agencia que me acaba de amenazar diciendo que 'no se le va a olvidar que yo apoyé este movimiento', le quiero decir que de hecho ojalá no se le olvide. Y espero que siempre me recuerde, porque como mujer con opinión propia, yo no le tengo miedo".

En una segunda publicación, la egresada de Derecho reveló que el nombre de dicha agencia era "@grupo_encina", compartiendo además uno de los mensaje que el sujeto en cuestión publicó en sus redes sociales.

"Nota interna: no darle trabajo nunca más a los tantos 'líderes de opinión' que están promoviendo el odio", escribió Raimundo Encina.

Posteriormente, Kel señaló: "Porfa, que los demás comunicadores digitales como yo defiendan sus puntos de vista y opiniones (las que sean). No dejen que los amenacen con que van a dejar de tener pega con marcas o agencias. Nuestra voz es todo lo que tenemos".

Además, la joven compartió una reflexión sobre lo que está sucediendo en el país, reafirmando que se siente responsable de utilizar su palestra para visibilizar lo que ocurre a lo largo de Chile.