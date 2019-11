Katyna Huberman reveló que se encuentra viviendo difícil momento en medio del estallido social

La actriz Katyna Huberman visitó el programa Sigamos de Largo para contar cómo le ha afectado el estallido social a ella y su familia.

En esa línea, la intéprete nacional contó que después de dos semanas haciendo funciones de la última obra en la que participó, estas se tuvieron que suspender debido a la situación actual del país.

En la conversación, Huberman contó que está muy angustiada, ya que no cuenta con un sueldo fijo para mantener su hogar, mucho menos su marido, Jimmy Frazier, quien es músico y no tiene conciertos agendados.

"Desde el año pasado dejé de tener sueldo estable. Nosotros en la casa disminuimos al mínimo todos nuestros gastos. Ya pasamos de Isapre a Fonasa", explicó.

Sobre los gastos de educación de sus tres hijos, Huberman no ha tenido tantos problemas. "Como tengo tres me hacen un 20% por tener 3 hijos, entonces me baja mucho la mensualidad", comentó.

"Esperemos que todo siga igual para tener algo para que funcione", concluyó.