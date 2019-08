Katy Perry suma nueva acusación por agresión sexual, esta vez por parte de una mujer

Katy Perry nuevamente fue acusada de agresión sexual. A la revelación del modelo Josh Kloss, quien la denunció esta semana por desnudarlo a la fuerza en una fiesta para que todos vieran sus partes íntimas, se sumó la declaración de una conductora de TV rusa.

Se trata de la animadora Tina Kandelaki, quien usó sus redes sociales para dar su testimonio en contra de la intérprete de "Roar".

"En una ocasión me invitaron a una fiesta privada con Katy Perry, en la que ella, mostrándose bastante alegre, me eligió como un objeto para manifestar su pasión", expresó.

Según su relato, logró escapar de la situación que la incomodaba, sin embargo, la cantante habría buscado a "otra mujer con quien compartir besos, abrazos y bailes sucios (…) Por lo que puedo decir, no hubo víctimas en la fiesta. No me sorprenderá la ola de fanáticos infelices que durante años llevaron este sufrimiento dentro de sí mismos, y de repente, recordaron su dignidad perdida".

Precisar que la artista fue acusada hace pocos días por Josh Kloss, quien participó en el videoclip "Teenage Dream".