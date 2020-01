Katherine Salosny recordó el día en que Luis Miguel la invitó a salir

En los archivos televisivos de Katherine Salosny figura un registro que data de los años 90, cuando entrevistó a Luis Miguel para el extinto programa juvenil Ene TV de TVN. En agosto del año pasado, la animadora había revelado en el late No culpes a la noche un particular episodio que vivió con el intérprete.

Este miércoles, Salosny visitó el set de Abrazo de Gol de CDF y revivió el momento especial que tuvo con el "Sol de México". "Cuando me encuentro con hombres que me gustan, me voy para adentro, me chupo y me arranco. Por eso me arranqué de Luis Miguel", señaló.

Frente al asombro de Lorena Miki, una de las conductoras del espacio, la exfigura de TVN sostuvo que "él me invitó a salir y me dijo que no. Lo he contado 200 veces y la gente se va a aburrir".

Salosny recordó que antes de entrevistar a Luis Miguel, el artista estaba en el ensayo de su presentación para el estelar Siempre Lunes, que conducía Antonio Vodanovic. "Lo esperé con mi camarita, lo miraba tras bambalinas y estaban todos los gorilas (guardias) alrededor. Termina de ensayar a las cuatro de la tarde, sale con los gorilas y yo (era) chica. Debí haber tenido unos 24 o 25 años. De repente hace así (un gesto de coquetería con la cabeza)", relató.

Agregó que al finalizar la entrevista, que duró unos 20 minutos, "nos despedimos y me da un beso, pero con la mano acá", detalló Salosny, replicando el gesto con la mano en la parte de atrás del cuello.