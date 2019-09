Kate del Castillo se enfureció con reportero que la llamó 'amor'

Un incómodo momento enfrentó la actriz Kate del Castillo mientras enfrentaba a los periodistas saliendo del aeropuerto de Ciudad de México. Uno de ellos la trató de "amor".

"Oye amor, tú papá nos dijo que está muy apenado…", alcanzó a decir el reportero antes de ser parado en seco por la intérprete de "La reina del sur". "No me digas amor, me llamo Kate... dime Kate no soy tu amor. No me digas amor, nunca", le respondió en un amenazante tono.

La inquietud periodística a la llegada de Castillo se generó principalmente frente a preguntas relacionadas al escándalo entre las actrices Yolanda Andrade y Verónica Castro.

El momento, a continuación: