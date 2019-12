Karol Lucero visitó 'Mucho Gusto' y se refirió a funas en su contra: 'No tengo nada que ocultar'

Este martes, Karol Lucero visitó Mucho Gusto para celebrar la Navidad junto al equipo que lo acompañó durante varios años.

Recordemos que el comunicador dejó el matinal y Mega luego las masivas funas que ha sufrido durante el estallido social.

En su visita, el expokemón se refirió a esto, señalando que "no hay ninguna situación o algo que me haga arrepentirme de lo que hice, porque todo me ha enseñado".

"Hay gente que le molesta el auto que manejo, pero el auto que manejo lo compré después de ayudar a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita, a mucha gente", señaló.

Posteriormente, Karol volvió a señalar que no ha hecho nada malo durante su carrera. "Yo de verdad no tengo nada que ocultar, nunca le hice daño a nadie, camino con la frente en alto", aseguró.

Para finalizar el tema, Lucero expresó que "esta crisis yo sé que la voy a poder transformar en una oportunidad al futuro".