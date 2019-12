Karol Lucero tuvo una 'segunda despedida' de 'Mucho Gusto'

Tras su salida de Mucho Gusto y Mega, Karol Lucero volvió a las pantallas del canal la semana pasada para despedirse de sus compañeros de panel.

En esa ocasión, se refirió a las funas en su contra, señalando que "qué me importa lo que digan los que no me conocen o la opinión que tengan o el prejuicio que tengan. Ya no es mi problema, es el de ellos".

Sin embargo, al despedida no terminó ahí, dado que este fin de semana sus amigos del canal lo invitaron a una exclusiva junta, la que quedó inmortalizada con varias fotogafías en Instagram.

"Hoy en la despedida de equipo @muchogustomatinal hasta pronto @mega.tv y Éxito …ya preparando el #2020", escribió el expokemón.