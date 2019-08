Karol Lucero sobre sus haters: 'No saben que trabajan para mi'

Karol Lucero se encuentra viajando por el mundo junto a su actual polola, María Francisca Virgilio, con quien ha compartido varias postales en redes sociales.

Así sucedió en una de sus últimas publicaciones, donde el panelista de Mucho Gusto aparece junto a su pareja posando en Hong Kong.

Fue en esa publicación que uno de sus seguidores le preguntó al exponcio: "Karol, ¿por qué la gente te tira mala onda en Twitter?", a lo que él respondió: "Da Igual… veo el lado positivo; es un grupo insignificante que no supera 10k donde ninguno me conoce realmente y que además no saben que trabajan para mí".

Su respuesta causó diversas reacciones, ya que mientras algunos lo aplaudieron por la manera de contestar, otros lo criticaron por creerse más de lo que es.