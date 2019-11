Karol Lucero se defiende: '¿No es lógico pensar que todos estos rumores son solamente eso?'

A propósito de la nota que hicimos hace algunos días con las razones por la que gente le dedica reiterados mensajes a Karol Lucero, el exchico Yingo entregó una declaración a través de sus redes sociales.

En un video de 20 minutos, el comunicador buscó desmentir punto por punto las razones que se exponían en la nota y en la publicación de Instagram a cargo de @n3utr0filo, que reunía varios de los argumentos que tienen sus detractores.

Por ejemplo, respecto a lo que supuestamente ocurrió en la discoteque Lola Lola, Karol señaló que "cuando hacen esta acusación tan grave, que pareciera que yo estoy involucrado con menores de edad, teniendo hoy 32 años, pareciera aberrante", agregando que "cuando yo animaba estas fiestas diurnas o las fiestas llamadas pokemonas, yo pertenecía a la misma generación, tenía 16, 17 años, y en las fiestas participaban personas entre 16 y máximo 19, donde cometíamos muchos errores, eramos una generación joven, alocada, donde muchas veces por micrófono utilicé un lenguaje quizás poco adecuado", se excusó.

"Pero ¿quién no se ha equivocado cuando es joven? o ¿quién no ha dicho cosas que no corresponden? Jamás abusamos o jamás abusé de una persona en un concurso o la utilicé sexualmente como se quiere destacar en este artículo", manifestó.

Posteriormente, desafió "a cualquier persona que alguna vez se haya sentido pasada a llevar por mí, abusada o acosada para que también lo diga, porque el desprestigio es gratuito, se empieza a correr por todas partes, pero cuando es falso nadie lo dice".

Sobre el video que circuló el año pasado en redes sociales, en una escena de sexo oral en plena transmisión por streaming, el comunicador aseguró que "ese es un error que me va a acompañar el resto de mi vida, ofrecí las disculpas que correspondían, recibí las sanciones que correspondían, sanciones laborales y sanciones morales".

"Me equivoqué, ofrezco disculpas nuevamente si alguien se vio afectado porque le falté el respeto a mis compañeros de trabajo, a los auditores que me estaban escuchando en esos momentos. La verdad fue muy desubicado de mi parte, considero que estuve muy muy mal, lo asumí como tal, pero ¿ese error es condenable para que una persona me desee la muerte?, ¿ese error da para que alguien me exija que me vaya a la horca y salga a marchar?", se preguntó.

Al hablar de las acusaciones en su contra, mayormente realizadas en redes sociales, el expokemón comentó que "me parece sumamente injusto, porque ninguna pareja, ninguna persona con la que yo he estado o ninguna persona que me conoce me tilda de esa forma. ¿O acaso no creen que no aprovecharían la instancia para alzar su voz y también buscar esa justicia?, y ¿por qué no lo hacen? porque es falso, porque eso no es real".

En esa línea, añadió que quienes lo acusan "se olvidan muchas veces que también tengo familia, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi abuela, a todas esas personas que me quieren les afectan este tipo de acusaciones, pero yo no tengo ningún problema en mirar a la cámara, no tengo ningún problema en salir a la calle, caminar erguido y con la frente en alto".

Respecto a las supuestas cámaras en su habitación y del mural con fotografías de mujeres, Lucero señaló que "es una mentira, tengo fotos mías en un mural que es este (lo muestra): Excéntrico, ridículo, que a algunos no les gusta, pero es mi casa, yo en mi casa tengo lo que quiero, pero no tengo con mujeres. Es una información falsa, otra mentira más".

Sobre su posición política, Karol sostuvo que "una vez había mencionado que había votado por Sebastián Piñera cuando me inscribí en el registro electoral para mi primera votación presidencial y no tengo ningún problema en decirlo, ¿eso me hace peor persona que otro? ¿Dónde está el respeto una vez más? ¿Dónde está la tolerancia?".

Más avanzado el video, explica la situación con Manelyk González. "Esto es tan simple como la respuesta que dio la misma afectada. Ni ella ni yo nos dimos cuenta, una situación casual, que en cámara lenta se ve bastante violenta o fea por decirlo, de verdad me sorprende, pero no hubo nada, para qué lo hacen, para qué lo detienen, para qué lo muestran en cámara lenta, cuál es el objetivo, simplemente buscar algo donde no lo hay", aclaró.

"¿Cómo sostengo todos mis argumentos y me doy el tiempo de hacer esto? Simplemente porque las personas que me conocen jamás hablarían así de mí. No hay ningún compañero de curso o compañero de universidad, un compañero de trabajo (...) que pudiese decir algo como estas descalificaciones que se me imputan. No hay ninguna persona porque nunca le hice daño a alguien. Entonces, ¿no es lógico pensar que todos estos rumores son solamente eso? Son falsos", sentenció.

Al final de su producción, Karol realizó una serie de llamados a personas que le escribieron mensajes. Hubo gente que le cortó, habló con la madre de una de las personas que quiso comunicarse con él y también conversó con gente que seguirá manifestándose en su contra.