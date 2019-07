Karol Lucero respondió por polémico video con Manelyk en Resistiré

El animador Karol Lucero se defendió de un video que se volvió viral en redes sociales, donde aparece en Resistiré de Mega y MTV tocando inadecuadamente a la participante del reality, Manelyk González.

Después de varias horas de ser repudiado en redes sociales y convertirse en Trending Topic, Karol alzó la voz para responder.

"Las rrss son un universo paralelo que la mayoría disfruta, pero donde existen 10 mil haters con una vida tan fome que proyectan sus carencias buscando cosas negativas donde no hay para hablar de los relevantes", expresó en Twitter.

Asimismo, la misma "Mane" escribió en la misma red "bebés, no seamos tan cerrados, fue un accidente y no satanicemos algo que no tiene importancia. Él hacía su trabajo".

Bebes! No seamos tan cerrados, fue un accidente y no satanicemos algo que no tiene importancia. El hacía su trabajo! @Karol_LuceroV pic.twitter.com/J7lgB24X2O — Manelyk 🎀 (@manelyk_oficial) 17 de julio de 2019

Palabras a las que respondió Lucero: "Besos Mane, tu opinión es la que realmente importa en todo esto... siempre en las redes hay gente con bajo CI que mal interpreta todo, afortunadamente son minorías. Gracias a la mayoría por su buena onda siempre".