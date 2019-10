Karol Lucero fue criticado al asegurar que lo mejor que le ha pasado es dejar la universidad

Karol Lucero generó diversas reacciones en Instagram al revelar que una de las mejores cosas que le ha pasado en la vida, es no haber finalizado su carrera universitaria por problemas económicos.

En una postal en la que promociona su libro, el expokemón escribió que "una de las mejores cosas que me paso, fue no tener dinero para terminar la carrera que mis padres querían; ese problema económico lo transformé en una gran oportunidad. Pronto #Like en todas las librerías del país".

Tras esto, una seguidora lo increpó respondiéndole lo siguiente: "Qué bueno que la vida te premió con eso karol tu éxito televisivo. Pero no a todos le pasa lo mismo, es importante estudiar. Te lo dice una madre que trabaja para que sus hijos tengan su profesión. Y al igual que tus padres yo estoy orgullosa que mi hijo mayor sea un profesional y se esté proyectando en la vida".

Posteriormente, el panelista le contestó y le señaló que "si sus hijos no logran ser profesionales no significa q no serán exitosos, lo importante es q simplemente sean felices".

Tras la polémica, Karol borró el pie de foto y escribió otro en el que señaló que la edad de las personas no tienen que ver con el éxito.