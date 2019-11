Karol Lucero compartió profundo mensaje sobre su salida de Mucho Gusto

Este jueves se supo que Karol Lucero salió definitivamente de Mucho Gusto y que no renovó su contrato, que termina en diciembre, con Mega.

Pese a que la información la entregó Publimetro, el expokemón decidió aclarar los rumores con una escueta frase: "me hubiese gustado informarlo de otra forma y en otras circunstancias, pero qué más da".

Sin embargo, durante la tarde compartió una serie de fotografías de su paso por el matinal junto a un mensaje de despedida.

"No siempre todo sale como uno lo espera o planifica, me hubiese gustado otro contexto y forma para comunicarlo, pero a comienzo de año tome la decisión de no renovar contrato en Mega para el 2020, difícil pero con el único ánimo de tomar nuevos desafíos y salir de la zona de confort", comenzó diciendo.

En esa línea, comentó que "se cumplen 5 años desde que ingrese", agregando que "hoy pasamos una situación difícil como país, que es lo único importante solucionar pronto. Ya habrá tiempo para profundizar; solo agradecer a todos la oportunidad que me dieron".

"Mucho Gusto. 'La vida es un abanico de colores, lo que ayer fue blanco hoy puede ser negro, lo importante es entender los matices'", finalizó.