Karla Constant reveló que le 'encantaría' ser madre a los 47 años

Este miércoles, Karla Constant estuvo en Sigamos de Largo de Canal 13, donde habló de diversos aspectos de su vida, entre esos, la maternidad.

En la conversación, el rostro de Mega reveló que a sus 47 años le encantaría ser mamá nuevamente. Según ella, "para mí no existe esa cosa de la edad".

"Todo el mundo me dice, 'pero, ¿cómo a esta edad?' y yo digo '¿cuál es el problema?'", comentó.

La comunicadora tiene un hijo de tres años y medio, quien nació cuando ella tenía 43. En ese entonces, "todo el mundo me metió todos los medios, que 'con suerte, ojalá no tenga esta u otra enfermedad', y yo le dije al Andrés (su marido), sabí que no vamos a escuchar más a nadie", contó.

"Y nació perfecto, bello, simpático. Es el concho, es súper agrandado, y debo confesar que aún duerme con nosotros", sostuvo Constant.

Recordemos que la conductora de Mucho Gusto también tiene un hijo de 11 años, Pedro León.