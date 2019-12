Karla Constant reveló por qué decidió renunciar a la conducción de 'Mucho Gusto'

Este lunes se supo que Karla Constant renunció a la conducción del Mucho Gusto, el exitoso matinal de Mega.

Tras darse a conocer la noticia, la comunicadora conversó con Las Últimas Noticias, donde reveló el por qué de su decisión. "Definí que quería encausar mi camino hacia lo social. Luego ocurrió el estallido y dije 'esto es un match entre los deseos personales y un momento súper importante para la gente y el país'", partió contando.

"Hubo una conexión entre mis deseos y la contingencia. Es una decisión pensada, súper consciente y segura de lo que quiero hacer", agregó.

Además, señaló que nadie en el matinal sabía sobre su decisión, ya que era algo que solo había conversado con su marido. Esto, porque "no quería que se filtrara" a la prensa.

Sobre lo que hará este 2020, Constant comentó que tratará de "probar cosas que se ajusten a lo que quiero hacer ahora. Quiero hacer cosas que tengan más conexión con lo social dentro de un abanico de posibilidades. Quiero que mi año 2020 esté marcado por eso".

"Uno siempre se está replanteando qué cosas quiere hacer en los próximos años. Para mí, la crisis social me permitió ver dónde quiero estar conectada. El matinal me permitió estar en un minuto súper importante para el destino del país y el canal me dio la oportunidad de estar ahí, no solo dentro del estudio, sino que también fuera, conectando con la gente. Eso me hizo un click súper importante que no quiero perder", indicó.

Este martes Karla se despedirá de sus compañeros de matinal, reconociendo que "fue muy difícil porque lo que más me cuesta de dejar el Mucho Gusto es perder la cotidianidad con mis amigos. Ellos son mis amigos, yo no puedo estar en un trabajo sin entablar relaciones fuertes y profundas. Me voy con la satisfacción no solo de haber aportado en lo profesional, sino que con amistades bonitas".