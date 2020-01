Karin Yanine se roba las miradas con romántica historia de amor

El amor tocó la puerta de Karin Yanine y en los últimos seis meses ha vivido días de sonrisas y romance. La conductora de "Corre por tu vida" de ADN habló detalladamente de su relación con el ingeniero Fernando Ercoli.

En entrevista con LUN, la locutora relató que todo fue gracias a una cena organizada por su cuñada: "Me volvió tan loca con que fuera que le dije que sí, pero que iba a poner unas condiciones: como que yo ponía hora, el día y el lugar, me iba sola, no quería que me dijeran ni cómo se llamaba, la edad, ni que me enviaran fotos. Y que a él no le dijeran ni mi nombre de pila, menos fotos".

Tras la reunión, ambos descubrieron que tenían cosas en común, como el amor por el deporte. Sin embargo, la relación propiamente tal no comenzó sino hasta un asado organizado por la misma cuñada. "Después de ese asado me pidió pololeo. Casi me morí porque pololeo formal como de los 14 años que no me pedían. Terminé casada dos veces y no recuerdo que me hayan pedido pololeo", manifestó Yanine.

Respecto de cómo vive este romance maduro, la locutora afirmó que "estoy aprendiendo a dejarme querer. Se vive mucho más tranquilo, se disfruta de una sonrisa, de una tomada de mano, de un rico abrazo, de una rica conversación. Como decimos nosotros: de lo bueno mucho. Lo pasamos muy bien".