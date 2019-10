Karen Bejarano reveló que está lista para volver a la música: 'Me seduce lo urbano'

Tras varios meses alejada de la televisión, Karen Bejarano reveló que está dispuesta a retomar su carrera musical, la cual comenzó hace más de 10 años en el extinto programa de Mega, Mekano.

En conversación con Las Últimas Noticias, aseguró que "retomar la música era algo que tenía pendiente. No porque la hubiera olvidado o ya no me gustara, sino porque no me daba el cuero".

"Quiero volver con algo distinto a lo que estaba haciendo antes. Siempre mi música va a ser popular, porque me gusta la pachanga. No voy a salir con trap, pero igual me seduce la música urbana", agregó.

En la entrevista contó que viajó a Dublin, Irlanda, para perfeccionar su inglés, siempre pensando en su carrera como cantante. "Por eso me fui a estudiar a Irlanda, porque quiero cantar en inglés, que sea algo bien bailable. Además, estoy bailando en la academia de la Cony Azúa y me siento en mejor estado físico. No quiero meterme con miedo o nervios", señaló.

Además, develó que ya está trabajando en nueva música y que "siento que me ha ido mejor ahora que cuando estaba en la tele. Perdí mucho tiempo en televisión, porque ahora me va bien y soy dueña de mi tiempo. Son muchas las cosas que uno puede hacer sin estar amarrada".