Kanye West lanzará un nuevo álbum titulado 'Jesus is King'

El rapero Kanye West anunció que lanzará un nuevo álbum el próximo mes, el cual se titulará Jesus is King.

El material será lanzado el 27 de septiembre y fue Kim Kardashian, su esposa, quien entregó la noticia a través de redes sociales.

Jesus is King contará con 12 canciones, todas con títulos que se refieren al cristianismo, como "Selah", "Through the Valley" y "Sweet Jesus".

Este nuevo álbum será el sucesor de ye, el cual salió el año pasado y no tuvo gran recepción por parte de sus fanáticos.