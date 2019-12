Justin Timberlake le pidió disculpas públicas a Jessica Biel tras rumores de infidelidad

Justin Timberlake salió al paso de las fotografías que se divulgaron hace algunos días en las que aparecía totalmente borracho y de la mano de la actriz Alisha Wainwright, las cuales fueron tomadas como una infidelidad hacia su esposa, Jessica Biel.

A través de un comunicado, el cantante escribió: "Suelo estar alejado de los rumores lo más que puedo, pero por mi familia siento que es importante matizar los últimos cotilleos que están hiriendo a gente que quiero".

"Hace unas semanas, se produjo un gran error al juzgar mi comportamiento pero -déjenme ser claro- no ha sucedido nada entre mi compañera de trabajo y yo", dijo. "Bebí demasiado esa noche y me arrepiento. Debería haberlo sabido. Ese no es el ejemplo que quiero para mi hijo", agregó.

Finalmente, el actor expresó: "Pido disculpas a mi increíble mujer y mi familia por ponerlos en una situación tan avergonzante. Estoy centrado en ser el mejor marido y el mejor padre que pueda y esto no fue el ejemplo. Estoy muy feliz de estar trabajando en Palmer. Espero continuar haciendo esta película y estoy emocionado por que la gente pueda verla".

Recordemos que Timberlake y Biel son una de las parejas más estables de Hollywood.