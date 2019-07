Justin Bieber le pidió disculpas públicas a Taylor Swift por burlarse de ella

El cantante Justin Bieber se disculpó públicamente con Taylor Swift por burlarse de ella por el conflicto que tiene con su exmánager, Scooter Braun.

Cabe destacar que la cantante acusó de acoso y bullying al también productor de Justin Bieber y Kanye West, mostrando también su molestia luego que Braun comprara los derechos de sus 6 primeros álbumes.

"Hola Taylor. Primero que todo me gustaría disculparme por haber publicado ese post tan hiriente, en el momento lo creí gracioso, pero mirando hacia atrás es insensible y desatinado", escribió Bieber en Instagram, refiriéndose a una fotografía que Swift cita en su denuncia sobre bullying.

El canadiense aseguró que su mánager no tuvo nada que ver en esta publicación, y que de hecho fue este quien le dijo que "no bromeara de esa forma". "Scooter siempre te ha apoyado (…) Llevarlo a las redes sociales y hacer que la gente lo odie no es justo", añadió.

"¿Qué intentabas lograr al publicar ese blog? Sabías que al publicarla tus fanáticos irían y agredirían a Scooter", acusó. "Ni Scooter ni yo tenemos algo negativo que decir sobre ti, de verdad queremos lo mejor para ti", sostuvo Bieber.

Sobre el conflicto

Taylor Swift explicó que "cuando dejé mis masters en manos de (el fundador de Big Machine Label Group, la disquera que era dueña de sus álbumes) Scott Borchetta me hice a la idea de que eventualmente los vendería".

Agregando que "nunca en mis peores pesadillas imaginé que el comprador sería Scooter. Mi legado musical está a punto de caer en manos de alguien que intentó desmantelarlo".

"Esto es lo que sucede cuando firmas un contrato a los 15 años con alguien para quien el término 'lealtad' es claramente solo un concepto contractual. Y cuando ese hombre dice: 'La música tiene valor', significa que su valor es considerado por hombres que no tomaron parte en crearlo", aseveró.