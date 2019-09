Justin Bieber compartió su árbol genealógico: Es familiar de Ryan Gosling y Avril Lavigne

Justin Bieber compartió su árbol genealógico en Instagram con sorprendentes descubrimientos: el músico está familiarizado con el actor Ryan Gosling y la cantante Avril Lavigne.

Esto, porque el sitio web Exclaim explica que los abuelos de Bieber del undécimo grado son los abuelos de Gosling del décimo grado, mientras que la familia de Lavigne desciende de un primo del noveno grado del autor de "What do you mean?".

"Este es el mejor día de mi vida", escribió en el pie de foto, recibiendo una sorpresiva respuesta de la autora de "I'm With You": "Este año organizo la cena de Navidad".