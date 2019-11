Julián Elfenbein fue nominado a importantes premios televisivos internacionales

Pasapalabra se ha convertido en todo una satisfacción para Julián Elfenbein, dado que lo ha posicionado como uno de los animadores más queridos de la televisión nacional.

Y ahora, todo ese esfuerzo se vio reflejado en los premios Produ Awards, donde está postulando, los cuales galardonan a lo mejor de la industria del entretenimiento latino.

De esta manera, Julián irá por la categoría mejor "Presentador de TV", donde competirá con Marcelo Tinelli, Chumel Torres, Javier Poza y Mario Ruiz.

En conversación con La Tercera, Elfenbein señaló que "al principio no cachaba mucho el premio, no lo tenía en mi universo. Pero cuando el canal me cuenta que estoy nominado y que además pasé a ser finalista, sentí orgullo".

"Obviamente, no estamos en época de celebraciones en Chile, bajo ningún punto de vista. Pero siento orgullo, porque es un reconocimiento al trabajo mío, pero también al de mi equipo de Pasapalabra y PH. Esto significa que nuestros programas han traspasado la frontera", agregó.

Es importante mencionar que la premiación se realizará el próximo 21 de noviembre en Cancún.