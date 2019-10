Julia Vial tuvo tenso round con diputado Andrés Longton: '¡Dejen de pensar por ustedes!'

Julia Vial y el diputado Andrés Longton protagonizaron un tenso momento en Hola Chile, de La Red, luego de que ambos dieran a conocer su punto de vista sobre la crisis nacional.

Todo comenzó cuando el miembro de Renovación Nacional calificara como "una pena" lo que está ocurriendo hace algunas semanas. Tras esas palabras, Vial le respondió, cuestionándole la actitud que los diputados mostraron en la Cámara.

"Fue triste. Es mi primer período. Llevo un año en el Congreso, un año y algo, y da un poco de pena porque es el impedimento de ver un poco más allá. De decir '¿sabes qué? Peguémosno la cachá'. 'Oye, ¿sabí qué? El país está quemándose'", partió diciendo Longton.

"Por qué no nos sentamos unos segundos y decimos '¿sabí qué? La rebaja de la dieta parlamentaria puede ser tu proyecto, puede ser mío, la rebaja de los parlamentarios. Pongámonos de acuerdo. Sentémonos en una mesa'. No puede ser que el Presidente salga dando un anuncio y la oposición diga 'veamos la letra chica', 'yo creo que no es tan bueno'. Reconozcamos lo bueno y digamos 'en esto también hay que avanzar'", agregó.

Tras esto, Julia señaló que el altercado de hace algunos días le dio "vergüenza por las diputadas de su coalición, vergüenza por las diputadas que fueron a enrostrarle al ministro, que ellas misma citaron, un papel con la cantidad de muertos que lamentamos todos. Todos los chilenos no podemos no lamentar la cantidad de muertos que llevamos hasta este momento por el conflicto social", dijo.

"¿Con qué cara piden respeto a la gente después de este espectáculo?", le preguntó, lanzándose en contra de los parlamentarios. "Yo partí el programa hoy día diciendo algo que me chocó mucho. Mientras ustedes, todos los diputados, porque no fueron capaces de controlar a sus compañeras de bancada, daban este espectáculo, afuera, a kilómetros, en Viña del Mar, se daba una marcha masiva de gente impresionante, con una pelota jugando con los militares, entendiendo el sentido real de lo que estaba demandando la calle", manifestó.

En esa línea, añadió: "Y ustedes en este edificio de cristal, ganando sueldos millonarios, sin darse cuenta todavía, después de casi toda una semana, de lo que está pasando. De verdad que quedé más decepcionada aún de haber votado por quienes voté. Quedé más decepcionada aún de toda la clase política que está en el parlamento, porque no me representan. ¿Cómo son tan miopes? ¿Cómo van a estar peleando, a estas alturas del partido, por el proyecto? 'No, es que nos vamos a bajar un 50… No, es que veamos como un 30…'", expresó tajantemente.

Andrés Longton le contestó y comentó que "la discusión era poner una tabla de proyectos, de uno y otro lado, para ver quién gana el punto político respecto a qué proyecto ponen en tabla".

Sin embargo, Julia Vial volvió a arremeter en su contra y le dijo: "Absurdo! ¡Dejen de pensar por ustedes!".