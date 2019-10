Juguetes sexuales, educación sexual y poliamor: panel de expertos se prepara para la SEXPO

¿Cómo hemos cambiado los chilenos a la hora de entender diferentes formas de vivir la sexualidad propia y ajena? Ese fue el tema que convocó en Ciudadano ADN a un panel de expertos en el tema, previo a la tercera versión del Festival de Sexualidades (SEXPO), este 13 de octubre en el Teatro Caupolicán.

El evento, además de juegos, clases prácticas sobre disciplinas ad-hoc y música en vivo, incluirá diversas charlas: Jane Morgan, fundadora de Japi Jane, presentará "Juguetes sexuales de la A a la Z", mientras la psicóloga feminista y terapeuta sexual Laura Leal conversará sobre "Mitos y realidades de la sexualidad femenina", y el fundador de Poliamor Chile, Juano Holograma, estará a cargo de un conversatorio sobre ese tema. Todos ellos estuvieron presentes en la conversación.

Jane Morgan lleva 13 años con su tienda dedicada a la venta de artículos eróticos, y asegura que ha visto "un cambio radical. La gente antes llegaba con mucha vergüenza a comprar, ahora vienen con los amigos, y suben una foto con su 'nuevo amigo' a redes sociales". Laura Leal apuntó que "el feminismo ha hecho un cambio muy importante, antes las mujeres no hablábamos de sexualidad, de necesidades, de juguetes sexuales, de poliamor".

Uno de esos juguetes sexuales más buscados es el, aseguran, erróneamente llamado "consolador". Leal explicó que "no necesitamos estar solas o que mi pareja se vaya de viaje para poder tocarnos. Es algo rico, divertido y podemos hacerlo en pareja, solas, embarazadas, incluso teniendo hijos". Morgan, en tanto, aclaró que "en inglés se le dice vibrator o sex toy. No es un consuelo, ni lo ocupo porque nadie me quiere".

Otro tema que ha despegado en los últimos años, y que aún causa polémicas, es el de las parejas que optan por el poliamor como alternativa a la monogamia. "Hay un montón de mitos, de que son puros pervertidos, que tienen miedo al compromiso, que sólo buscan orgías. Pero si estoy en una relación, amo a mi pareja y de repente encuentro a una persona que me parece atractiva, es una búsqueda por una solución más humana para relacionarnos de una manera natural y saludable", apuntó Juano Holograma, asegurando que "es complejo, requiere de mucho trabajo personal y de una autoestima saludable".

También, Leal cuestionó que la principal fuente de educación sigue siendo el porno, lo que provoca frustraciones "cuando llevamos eso que vemos a la vida con nuestra pareja, y nos damos cuenta de que no es así". Un problema que parte porque "siempre hemos tenido la visión de instituciones que ven la sexualidad como algo malo, prohibido, pero es algo necesario y gracias a ellos estamos aquí", según Juano Holograma.

La educación sexual, insistieron, debe estar incorporada "desde siempre", según Jane Morgan, que contó que "tengo un hijo de 3 años y medio, no voy a estar hablando del clítoris, pero puedo ir mostrándole que no tengo vergüenza del sexo. Es como tú vives la vida y la sexualidad".

En la conversación, Leal aprovechó de entregar algunos datos de estimulantes caseros, como el "jengibre, al que le haces un cortecito y lo pones en cualquier zona erógena. Hay que pelarlo y hacerle un tajo para que le salga lo picante, es un estimulante natural 100% seguro".

Para finalizar, los tres panelistas hicieron énfasis en que toda práctica sexual alternativa "es entre adultos que están de acuerdo y no hacen daño a nadie más".