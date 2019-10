Juanito Ayala: 'Estuve cuatro años guardándome el sentimiento de mi ruptura con Juana Fe'

Hace 5 meses instalado en la ciudad de San Diego, en Estados Unidos, Juanito Ayala está dejando atrás su larga etapa al frente de Juana Fe. "Toda mi vida quise vivir en un lugar con playa. Me siento como viendo una película de los Doors, o un documental de los Red Hot", contó en Ciudadano ADN, citando a dos de sus bandas preferidas.

Ese quiebre con la banda que lo vio nacer musicalmente es la historia que cuenta su nueva canción, "Malamor", recientemente estrenada. Según declaró, "me di cuenta que estuve cuatro años guardándome el sentimiento de lo que fue mi ruptura con Juana Fe", pero "en un momento tenia que hablar del asunto y no encontré nada mejor que hacerlo en una canción".

La separación con quienes define como "mi familia, mis hermanos", es algo que "me sangra, porque aunque no fue una cosa con pelea, es un dolor el que se siente cuando las cosas llegan a su fin". La contagiosa canción, con un ritmo playero que coquetea con el dembow, "plasma ese sentimiento: dejar todo atrás, ponerse la mochila e irse a la playa".

Hoy, Ayala está enfocado en sus nuevos pasos en San Diego, donde "no me conoce nadie, no conozco a los organizadores de festivales, nunca me había sentido así. Le escribí a mucha gente y nadie me pescaba mucho, hasta que hace 3 o 4 meses empecé a tener resultados", recordó.

Ahora, tras presentarse en diversos locales, contó que "allá me dicen: se nota que no eres gringo, ni eres centroamericano, porque tu vibración es distinta a lo que se conoce", cuenta. Algo que, según Ayala, identifica y diferencia a los músicos chilenos. "La música chilena está muy emparentada con la música argentina, tenemos un polo acá", dice.

Ayala está aprovechando este paso por Chile para lanzar "Malamor" con una serie de presentaciones en Santiago, Algarrobo, Punta Arenas y Quilpué, previo a una gira que está preparando para 2020 en distintas ciudades de Chile. "Es una gira bien cariñosa, vengo a cargarme de identidad. Necesitaba refrescarme. Tengo un espíritu que me lleva avanzando, estaba con Juana Fe en la cima y me fui, siempre me ando moviendo, buscando y encontrando mi lugar", comentó.

Y también se reencuentra, reinventado, con un público que lo siguió por varios años en su antigua banda. "La gente me conoce con la cumbia. Yo soy el Juanito Ayala del 'lleve de lo bueno', nunca me pude sacar ese estigma. Iba a tocar y la gente estaba esperando cumbia, pero les sacaba cosas acústicas. Y me di cuenta que éste soy yo, el que canta cumbia y entremedio te saca una canción playera. Estaba muy seguro de lo que quería hacer pero no tan seguro de lo que la gente quería", finalizó.