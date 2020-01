Juan Pedro Verdier reveló cómo vivió la filtración de fotos íntimas de Karen Bejarano

Karen Bejarano y Juan Pedro Verdier estuvieron en Sigamos de Largo, de Canal 13, donde se refirieron, entre otras cosas, a la filtración de fotografías íntimas de la cantante.

En conversación con los animadores, el uruguayo emocionó con su desgarrador relato, ya que contó cómo vivió la viralización de las fotos de su esposa.

"Nosotros pagamos 15 millones de pesos en medicamentos. Estuve 40 días internado en una institución de salud mental", partió contando, asegurando que esa situación le pasó la cuenta emocional y físicamente.

Posteriormente, el exchico Mekano se dio el tiempo para criticar el actual sistema de salud, manifestando que "hoy hay gente muriéndose por problemas de salud mental que no tiene acceso a nada de lo que yo tuve. Gracias a mi familia, a mis amigos y a la empresa con la que trabajaba que me apoyaron".

"Hoy estoy sano. Me dieron el alta hace un mes. La frase que a mí me carcomía la vida era 'no fui capaz de cuidar a mi familia'. Eso me tuvo 40 días con personas con anorexia, adicción a la cocaína, con intentos de suicidio, con gritos a las tres de la mañana (…)", relató Verdier.

Además, Juan Pedro confesó que subió 40 kilos durante este proceso y que en reiteradas ocasiones soñó con que asesinaba a la persona que filtró las fotografías.