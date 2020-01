Juan Pablo Queraltó recordó a Ítalo Passalacqua con bellas y emotivas palabras

El viernes recién pasado, Juan Pablo Queraltó recordó a su gran amigo Ítalo Passalacqua en conversación con Julián Elfenbein.

Todo comenzó cuando el conductor de Podemos Hablar le mostró al periodista una fotografía del fallecido comentarista de cine, a quien Queraltó le dedicó bellas palabras.

"Siempre me dio muchos consejos, una persona súper generosa. Tenía un sentido del humor increíble (…) recuerdo grandes momentos en el SQP, con Felipe Avello, las bromas que hacíamos y él también se prestaba", partió contando.

En la conversación, Juan Pablo recordó que Ítalo nunca se pudo recuperar bien del accidente automovilístico que sufrió en 2014.

Sobre esto, contó que "nuestra amistad post accidente creció mucho. Ítalo siempre participó en mis cumpleaños, siempre estuvo con nosotros, con la Fran, es una persona a la que nosotros queremos mucho, junto con el Pato".

"Me hubiese gustado, quizás, en la última etapa de su vida, haber estado más con el viejo. Quizás haber ido más a Mantagua, haber estado acompañando. Si bien el trabajo a uno lo consume, a veces no le permite estar más cerca de la gente que uno más quiere. A veces el Pato (pareja de Passalacqua) me llamaba, pa decirme 'habla un poquito con el viejo'. Siempre le decía que lo quería mucho, que era una gran persona", sentenció.