Joven propone vender la piel de koalas muertos en Australia y genera repudio en redes sociales

Ryan-Mark Parsons, conocido por su participación en el programa británico El Aprendiz, generó repudio en redes sociales por proponer la venta de la piel de los koalas muestros en los incendios forestales que afectan a Australia.

El joven de 19 años presentó su idea en Good Morning Britain, donde explicó que esto no "es una mala idea", ya que "el propósito es recaudar dinero para los heridos en los centros de rescate".

Pese a que su idea no tiene una mala intención detrás, la conductora del espacio, Susanna Reid, le comentó que es algo desagradable. "Vemos estas escenas terribles en nuestras pantallas, estas pobres criaturas sufriendo y muriendo. Ahora estás diciendo que usemos su piel. Es una idea un poco enferma, ¿no crees?", le dijo.

Obviamente, sus dichos causaron diversas reacciones en redes sociales, donde varios usuarios aseguraron que se trata de una idea cruel, enferma y estúpida.

Should koala fur be sold for charity?



Ryan-Mark from #TheApprentice says the fur from the animals perished in the Australian bushfires should be sold to help other injured animals.



What do you think? pic.twitter.com/7am6lejyao