Joven intentó comprar alcohol con la identificación falsa de McLovin y fue detenido por la policía

Todos los que hemos visto Superbad hemos intentado, al menos una vez, imitar a alguno de los protagonistas.

Este fue el caso de un joven estadounidense de 20 años llamado Daniel Alfredo Burlenson, quien fue arrestado luego de intentar comprar alcohol con una identificación falsa que señalaba que su nombre era "McLovin" y que nació en 1981, en Hawaii, tal como lo hizo el personaje de Cristopher Mintz-Plasse en la película de 2007.

Sin embargo, los dueños del local se percataron de la situación y llamaron a la policía por "sospechar" que Burleson estaba utilizando una identificación falsa (SÍ, "SOSPECHAR"). Una vez que llegaron y que Daniel quedó en evidencia, fue trasladado por los uniformados a un cuartel para su detención.

La noticia dio vuelta al mundo y fue el mismo Seth Rogen, guionista de Superbad, quien reaccionó a través de redes sociales, asegurando que "Mi trabajo aquí está hecho".

My work here is done. https://t.co/OxlR08Re8u