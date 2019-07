Joven compartió carta que le escribió su madre a su padre antes de separarse hace 11 años

Una joven argentina compartió la carta que su madre, "Caro", le escribió a su padre en medio de su triste separación hace 11 años, luego de estar juntos por 17.

La hija menor del exmatrimonio, Martina, subió la misiva a Twitter bajo el texto: "termino de encontrar esta carta que le hizo mi mamá a mi papá antes de separarse en 2008... tomense un tiempito y vean que hermosas palabras (dejo abajo la mejor parte)".

"Estuve pensando mucho y me dieron ganas de escribirte, por lo menos que queden estas palabras en el recuerdo, quiero expresar lo que realmente siento", comenzó escribiendo "Caro", en la carta que tiene cinco páginas.

"Me pasaron muchos recuerdos por mi cabeza, buenos y malos, y a la vez esa pregunta que me estuvo dando vueltas estos 4 años… ¿por qué? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué a nosotros? Si éramos 2 personas en 1… No sé cómo pudimos dejar que esto fuera tan lejos y que se nos escapara de las manos…", agregó.

termino de encontrar esta carta que le hizo mi mamá a mi papá antes de separarse en 2008... tomense un tiempito y vean que hermosas palabras (dejo abajo la mejor parte) pic.twitter.com/mwBVEZHYMH — martina ✨ (@martulopp) July 17, 2019

Muy dolida, la mujer plasma sus sentimientos y recuerdos en el escrito, donde enfatiza en los mejores momentos y anécdotas que vivieron juntos. Es más, para ella su marido era "mi mano izquierda cuando no la podía usar". "Nunca supiste ver lo que realmente sentía por vos, yo daba la vida por vos, eras todo lo que tenía, eras mi motor", expresa.

Una de las frases que más emocionó a los tuiteros fue cuando "Caro" escribió que "nunca te mentí cuando te dije que la primera vez que te vi me enamoré y que fuiste y vas a ser el amor de mi vida, con menos amor, pero lo vas a ser siempre!!!".

Finalmente la mujer cierra su dolida carta rememorando una anécdota de su matrimonio, cuando ella entró "casi histérica" a la iglesia y él la tranquilizó diciéndole al oído "estás hermosa".

Luego de recibir cientos de comentarios por la carta, Martina aclaró que sus padres jamás volvieron a estar juntos y que hoy en día cada uno está enamorado de su respectiva pareja.