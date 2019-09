Joven argentino que consiguió trabajo con un CV escrito a mano hace un año fue ascendido

Hace un año, la historia de Carlos Duarte se hizo conocida a nivel internacional. Esto, porque el joven argentino presentó un currículum escrito a mano, donde se disculpaba por no tener dinero para entregarlo impreso.

Fue Eugenia López quien viralizó el papel para ayudarlo a encontrar trabajo y así ocurrió, pues Carlos llegó a la fábrica de vidrios Piazze de Córdoba, donde comenzó a ganar cerca de 286 mil pesos chilenos.

A un año de haber ingresado a este trabajo, el joven sigue ahí, pero un un puesto mucho mejor. En conversación con El Clarín, reveló que "avancé bastante. Aprendí un montonazo. Muchísimo. Pasé a cargar vidrios a la lavadora, que es donde pasa el vidrio y después pegan el marco que antes salaba yo. Ya tengo Categoría 2".

Él había comenzado como operario base en la Categoría 1 y, por lo mismo, reflexionó por sus avances. Sobre esto, señaló que "estoy más maduro, más responsable. Antes no, para nada. Cambiaron mil cosas en mí mismo. Pienso en qué pasaría si pierdo el trabajo. Es que esto me sigue cambiando la vida. Me imagino proyectos a futuro. Quiero cumplirlos. Quiero tener un mañana".