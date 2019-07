Josefina Montané estrenó su programa K-Pop Match: Revisa aquí el primer capítulo

La actriz Josefina "Pin" Montané estrenó el primer capítulo de su programa digital de Canal 13, K-pop Match, y tal como lo indica su nombre, se trata del estilo de música surcoreana.

Eso sí, en el programa no solo hablan de música, sino que también está dedicado a hablar sobre noticias de espectáculo, moda, maquillaje, baile, y sobre la cultura surcoreana, como el idioma y comida.

La también modelo aseguró que le gusta la cultura coreana desde 2017. "He ido a conciertos y fiestas K-pop en Bellavista y también voy a comer comida coreana", detalló a LUN.

Pin reveló que sus artistas favoritos son BTS, Blackpink y EXO. "Lo que más me gusta con los idols, que son los que bailan y cantan. Me gustan las coreografías y la estética que tienen. Es un mundo que me llama mucho la atención", expresó.

En el programa también participa Lorena Miki, Francisca Chekal y Camila Campos con espacios como KNews, KBeauty y KLook.

Revisa aquí el primer episodio: